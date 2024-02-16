Вестник Кавказа

Кладбище горит в Ессентуках второй раз за день

Кладбище горит в Ессентуках второй раз за день
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Природный пожар дважды произошел сегодня в Ессентуках на Ставрополье. О возгорании сообщил мэр города-курорта Владимир Крутников. По его словам, горит кладбище Франчиха.

Второй за день пожар занялся в одном и том же районе Ессентуков, видео с места событий опубликовал в своем канале в Telegram глава города Владимир Крутников.

Около 15.00 он написал, что в районе кладбища Франчиха произошло возгорание, но оно уже потушено.

Чиновник обратил особое внимание на то, что люди, живущие неподалеку, могут не беспокоиться о том, что огонь перекинется на их дома.

Однако примерно в 19.30 Крутников сообщил о том, что возгорание началось снова, туда уже опять направились пожарные.

Отметим, что кладбище Франчиха окружено множеством домов – частным сектором. Рядом расположен также коттеджный поселок "Ривер Парк".

 

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