После угроз о нападении в школах Ессентуков начались проверки

Полиция организовала проверки в школах Ессентуков после угроз о нападении. Глава города призвал жителей не поддаваться панике. К проверкам подключились и другие правоохранители.

Руководитель ставропольского города Ессентуки Владимир Крутников в своем телеграм-канале сообщил о начале проверки сотрудниками полиции местных школ после угроз о нападении в интернете.

Градоначальник призвал родителей не впадать в панику. Он заявил, что угрозы пошли со специального канала, созданного в мессенджере. По его словам, подобные случаи уже были в регионе.

«Сейчас во всех школах Ессентуков проводятся необходимые мероприятия, усилен пропускной режим»

- Владимир Крутников

Помимо этого, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что к проверкам образовательных учреждений подключились правоохранительные органы.