Вестник Кавказа

Турналог введут во Владикавказе

Турналог введут во Владикавказе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Северной Осетии решили ввести туристический налог во Владикавказе. Они ожидают, что он пополнит бюджет республики на 78 млн рублей.

Столица Северной Осетии приняла решение о введение туристического налога с начала будущего года, рассказали в республиканском Фонде развития туризма.

«В 2025 году налог будут взимать в размере 1% от стоимости услуги, в 2026 году - 2%, в 2027 году - 3%»

- Фонд развития туризма Северной Осетии

Ожидается, что турналог принесет республике около 78 млн рублей.

Напомним, что решение ввести туристический налог также приняли два города в Дагестане – Дербент и Каспийск.

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