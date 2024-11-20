Турналог введут во Владикавказе

Власти Северной Осетии решили ввести туристический налог во Владикавказе. Они ожидают, что он пополнит бюджет республики на 78 млн рублей.
Столица Северной Осетии приняла решение о введение туристического налога с начала будущего года, рассказали в республиканском Фонде развития туризма.
«В 2025 году налог будут взимать в размере 1% от стоимости услуги, в 2026 году - 2%, в 2027 году - 3%»
- Фонд развития туризма Северной Осетии
Ожидается, что турналог принесет республике около 78 млн рублей.
Напомним, что решение ввести туристический налог также приняли два города в Дагестане – Дербент и Каспийск.