Опубликовано: 9:51, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт МЧС России

Эффективную помощь в борьбе с пожарами оказывает Турции МЧС РФ. Самолеты-амфибии уже справились с несколькими возгораниями в горах, где тушение возможно исключительно с воздуха.

Находящиеся сейчас на юге Турции отечественные самолеты Бе-200ЧС успешно справились с очагами пожаров в горах.

"Авиация МЧС России сбросила почти 1,2 тысячи тонн воды на очаги природных пожаров в Турции . Самолеты-амфибии Бе-200ЧС ликвидировали пожары в труднодоступной местности, где тушение возможно только с воздуха"

– МЧС РФ

Работа осложнялась жарой, низкой видимостью из-за дыма и горным рельефом. Воду самолеты набирали в небольшом озере в горах. Всего за минувшие сутки два самолета-амфибии сбросили на очаги возгораний в районе Измира и Балыкесира 46 т жидкости.

Напомним, дым и запах гари в анталийском районе Кемер добрались до пляжных районов, но туристы отдыхают в штатном режиме, отели работают, эвакуация не требуется, россияне продолжают бронировать туры в полыхающий регион. Анталья горит около недели, африканская жара, пришедшая в Турцию из Европы, усугубляет ситуацию и приводит к распространению огня.