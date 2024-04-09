Россияне в три раза чаще стали ездить в Турцию

Туристы из России в этом году все чаще выбирают отдых в Турции. Спрос на отпуск на турецких курортах вырос в 3 раза.

Турция снова пользуется спросом у россиян. В этом году путешественники из РФ в 3 раза чаще бронируют путевки на турецкие курорты. Информацию об этом распространил Российский союз туриндустрии.

"По данным агрегаторов пакетных туров, российские туристы в этом году значительно активнее покупают летний отдых в Турции по акциям раннего бронирования. Объемы продаж выросли в 2,5-3 раза по сравнению с прошлым годом, а доля направления в общем объеме превысила 60%"

– РТС

По данным портала Слетать.ру, россияне предпочитают отдыхать Аланье, Кемере, Сиде, Белеке и Анталье.

При этом средняя стоимость туристической путевки достигла почти 270 тыс рублей.

В целом, путешественники из России отдают предпочтение отечественному отдыху. Не выезжать за пределы страны предпочитают 72% граждан. На втором месте по спросу находится Турция – 16%, на третьем Абхазия – 5,5%.