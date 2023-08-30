В Турции запускают туристический поезд в Каппадокию

Раз в месяц в Турции в летнем сезоне будет ходить туристический поезд Mesopotamia Express. Путешествие позволит туристам посетить три города, в том числе столицу Каппадокии.

В предстоящие выходные в Турции впервые выйдет на маршрут туристический поезд Mesopotamia Express. Он будет курсировать до середины осени и познакомит туристов с материковой Турцией.

Туристический поезд будет ходить между Анкарой и Диярбакыром. Протяженность маршрута - более тысячи км. Из окна поезда можно будет увидеть красивые пустынные и горные пейзажи, спящий вулкан Эрджиес и другие интересные места. Поезд будет делать ряд остановок на 3-4 часа, чтобы путешественники могли осмотреть достопримечательности. Туристы смогут посетить Кайсери - столицу Каппадокии, Малатью с древним городом-музеем Арслантепе, Элязыг - винно-кулинарный центр.

Первый Mesopotamia Express стартует из Анкары 19 апреля, обратно - 21 апреля.

Комфортабельное двухместное купе в туристическом поезде обойдется примерно в $280.