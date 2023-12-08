Россияне раскупают туры в Турцию на лето 2024

В России уже активно бронируются туры на следующее лето в Турцию. Продажи сегодня выше прошлогодних в три раза.

В конце 2023 года продажи летних туров в Турцию из России оказались втрое выше, чем в этот же период в прошлом году, информирует АТОР.

Турецкие курорты - самые востребованные у туристов, оформляющих сегодня путевки в рамках раннего бронирования.

Отели Турции в большинстве своем сохранили на следующее лето цены в евро, соответствующие маю-июню 2023 года, некоторые предлагают даже более низкие, чем на прошлое лето цены, поделились в FUN&SUN.

Россияне, считая текущий курс рубля приемлемым, предпочитают забронировать туры сейчас, и не ждать нового года.