Вестник Кавказа

Россияне раскупают туры в Турцию на лето 2024

Кипр
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
В России уже активно бронируются туры на следующее лето в Турцию. Продажи сегодня выше прошлогодних в три раза.

В конце 2023 года продажи летних туров в Турцию из России оказались втрое выше, чем в этот же период в прошлом году, информирует АТОР.

Турецкие курорты - самые востребованные у туристов, оформляющих сегодня путевки в рамках раннего бронирования.

Отели Турции в большинстве своем сохранили на следующее лето цены в евро, соответствующие маю-июню 2023 года, некоторые предлагают даже более низкие, чем на прошлое лето цены, поделились в FUN&SUN.

Россияне, считая текущий курс рубля приемлемым, предпочитают забронировать туры сейчас, и не ждать нового года.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1585 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы