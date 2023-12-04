Турция может изменить систему "все включено"

Востребованная у туристов система "все включено" в турецких отелях может измениться. Прежде всего появится разделение на алкогольное и безалкогольное "все включено".

В Турции могут изменить формат all inclusive в отелях, туристы смогут выбирать варианты и платить за то, что им нужно, пишет Turizm Gazetesi.

Новый формат "плати столько, сколько используешь" предполагает выделение безалкогольного "все включено". Это поможет снизить расходы отельеров и сохранить туристов на фоне роста цен, считает глава Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов Каан Кавалоглу.

Сегодня "все включено" без алкоголя в Турции существует, но не слишком востребован у туристов. В таком формате работают некоторые семейные отели. Тур в Турцию с all inclusive без алкоголя можно приобрести примерно на 10% дешевле, чем тотальный all inclusive.