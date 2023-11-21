Число отдыхающих россиян на популярном курорте Турции растет

Лидерами по поездкам в турецкий Кемер стали граждане России. С начала года турпоток составил более 26%. Россия опередила не только туристов из Германии, но и жителей Турции.

В Ассоциации туроператоров России сообщили о поездках россиян в Кемер.

По данным АТОР, граждане России стали лидерами по поездкам на популярный турецкий курорт. Турпоток от всех гостей составил 26,3%.

Россияне опередили не только гостей из Германии, доля которых составила 10,2%, но и жителей самой Турции - 21,4%. В Кемере также отдохнули граждане Британии (5,1%), Нидерландов (4,25%) и Польши (4,2%).

Стоит добавить, что на долю отелей Кемера летом приходится в среднем более четверти всех продаж путевок на курорты Антальи.