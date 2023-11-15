Турпоток в Турцию из России превысил 5,8 млн человек

В этом году россияне стали основными иностранными туристами в Турции. За 10 месяцев в Турции побывали почти 5,84 млн российских туристов.

Турпоток из России в Турцию за январь-октябрь оказался на 26% больше показателей прошлого года.

Всего за 10 месяцев россияне побывали в Турции 5 838 203 раз, и стали основными иностранными отдыхающими. Всего Турция приняла 44,2 млн иностранцев, что на 11,6% больше, чем в 2022 году. Россияне составляют более 13% от всего иностранного потока туристов в Турцию.

У россиян наиболее популярна Анталья - почти 57% отдыхающих выбирают этот курорт. Второе место занимает Стамбул - 29%, третье - Мугла, передает АТОР.