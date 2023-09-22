Россияне лидируют по потоку туристов в Турцию

За январь-август основными отдыхающими в Турции стали россияне. Приток гостей из России на 45% вырос по сравнению с прошлым годом.
Россия занимает лидирующую позицию в рейтинге стран по турпотоку в Турцию.
Всего за восемь месяцев в Турции побывали 33,4 млн иностранцев, более 13% из них - гости из России. По сравнению с прошлым годом, турпоток из РФ в Турцию в этом году вырос почти на 45%, следует из данных Министерства культуры и туризма Турции.
Турция с начала года приняла 4,35 млн россиян, 4,08 млн туристов из Германии, 2,65 млн гостей из Великобритании.
Главным местом притяжения иностранцев в Турцию стал Стамбул - почти 34,5%, чуть меньше путешественников выбрали курортную Анталью - 30,5%.
В целом поток иностранных гостей в Турцию за январь-август этого года оказался выше прошлогоднего: 33,4 млн против 29,3 млн человек.