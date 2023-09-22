Россияне лидируют по потоку туристов в Турцию

Опубликовано: 15:00, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За январь-август основными отдыхающими в Турции стали россияне. Приток гостей из России на 45% вырос по сравнению с прошлым годом.

Россия занимает лидирующую позицию в рейтинге стран по турпотоку в Турцию.

Всего за восемь месяцев в Турции побывали 33,4 млн иностранцев, более 13% из них - гости из России. По сравнению с прошлым годом, турпоток из РФ в Турцию в этом году вырос почти на 45%, следует из данных Министерства культуры и туризма Турции.

Турция с начала года приняла 4,35 млн россиян, 4,08 млн туристов из Германии, 2,65 млн гостей из Великобритании.

Главным местом притяжения иностранцев в Турцию стал Стамбул - почти 34,5%, чуть меньше путешественников выбрали курортную Анталью - 30,5%.

В целом поток иностранных гостей в Турцию за январь-август этого года оказался выше прошлогоднего: 33,4 млн против 29,3 млн человек.