Россия и Китай празднуют 75-летние отношений

Лидеры России и Китая поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений между странами. Стороны подтвердили приверженность достигнутым договоренностям.

Во среду, 2 октября, исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. По этому случаю лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись поздравительными посланиями.

В послании президента России, опубликованном на сайте Кремля, подчеркивается, что на сегодняшний день российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне.

"Наши страны активно сотрудничают в политической, торгово-экономической, научно-технической и многих других сферах, эффективно координируют усилия в региональных и международных делах в интересах построения справедливого многополярного миропорядка"

– глава российского государства

Он выразил уверенность в том, что реализация договоренностей, достигнутых по итогам последних встреч, будет способствовать дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и КНР, а также поможет обеспечить стабильность и безопасность не только на Евразийском континенте, но и во всем мире.

Российский лидер напомнил, что СССР первым признал Китайскую Народную Республику и сразу же наладил с ней самое плотное взаимодействие.

"Можно с уверенностью сказать, что тесные, взаимовыгодные отношения между Москвой и Пекином с честью выдержали испытание временем <…> Искренне желаю Вам, дорогой друг, доброго здоровья и успехов, а всем Вашим соотечественникам – благополучия и процветания"

– Владимир Путин

В свою очередь, председатель КНР отметил, что вместе с Россией они будут вносить вклад в поддержание мира и стабильности на всей планете.

"Придаю большое значение развитию отношений КНР и РФ и готов вместе с президентом Путиным <...> постоянно расширять всестороннее практическое сотрудничество между двумя государствами, совместными усилиями способствовать высококачественному развитию и модернизации обеих стран, вносить новый вклад в сохранение мира и стабильности на планете, содействовать формированию судьбоносного человеческого сообщества"

– Си Цзиньпин

Он также поведал, что собирается воспользоваться этой годовщиной и твердо закрепить направления для дальнейшего развития двусторонних отношений. Китайский лидер добавил, что КНР и РФ – крупнейшие соседи и мировые державы с формирующимися рынками.

"За минувшие 75 лет с момента установления дипотношений обе стороны способствовали постоянному укреплению и модернизации китайско-российских связей на основе коренных интересов двух государств и их народов"

– лидер Китая

Кроме того, он обратил внимание на то, что между странами сформировались постоянная добрососедская дружба, всеобъемлющее стратегическое сотрудничество и взаимовыгодные контакты и беспроигрышное взаимодействие.