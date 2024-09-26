Кубань заняла первое место по популярности у внутренних туристов в октябре

Краснодарский край продолжает оставаться самым популярным направлением у внутренних туристов. В октябре бронирование выросло на 30% в 2024 году.

Бронирование в Краснодарском крае в октябре показало рост на треть по сравнению с прошлым годом, сообщает Российский союз туриндустрии.

Несмотря на наступление осени, теплое Черное море и величественные пейзажи Кавказских гор продолжают оставаться желанной целью туристов. Лидером по популярности стала Кубань, опередившая все прочие направления внутреннего туризма. Отметим, что неделя отдыха обойдется в среднем в 80 тыс руб.

Также туроператоры зафиксировали увеличение периода между датой бронирования и датой заезда на 26% по сравнению с прошлым годом. Сейчас этот показатель составляет 1.5 месяца.