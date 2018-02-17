Вестник Кавказа

В Дагестане началась уборка риса

В Дагестане началась уборка риса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На рисовые поля Дагестана прибыли комбайны для сбора урожая. В этом году в республике планируется увеличить сбор культуры на 10%.

В Дагестане начался сбор урожая риса, сообщает минсельхоз республики. 

Рис становится одной из самых популярных культур в регионе. В 2024 году масштабы посадок достигли рекордных размеров, специализируется на этой ценной культуре Кизлярский район. В этом году в Дагестане планируется собрать 165 тыс тонн риса. 

К полевым работам сейчас привлечены 125 единиц сельскохозяйственной техники. 

Напомним, что в России рис выращивают также в Краснодарском крае, Ростовской области, а также в некоторых районах Приморья. Мировыми лидерами рынка являются Индия и Китай.

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