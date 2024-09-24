Вестник Кавказа

Ташкент и Пермь свяжет ежедневный прямой рейс

Иллюминатор в салоне самолета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолеты "Азимута" могут полететь между Пермью и Ташкентом. Перевозчик подал запрос на выполнение ежедневных рейсов на данном направлении.

Российская компания "Азимут" хочет запустить рейсы на международном направлении - из Перми в Ташкент.

Соответствующий запрос перевозчика будет рассмотрен межведомственной комиссией. Если будет принято решение о допуске компании, то в расписании появятся регулярные прямые рейсы между Пермью и столицей Узбекистана. Планируется выполнять по семь авиарейсов в неделю.

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