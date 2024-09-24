Ташкент и Пермь свяжет ежедневный прямой рейс

Самолеты "Азимута" могут полететь между Пермью и Ташкентом. Перевозчик подал запрос на выполнение ежедневных рейсов на данном направлении.
Российская компания "Азимут" хочет запустить рейсы на международном направлении - из Перми в Ташкент.
Соответствующий запрос перевозчика будет рассмотрен межведомственной комиссией. Если будет принято решение о допуске компании, то в расписании появятся регулярные прямые рейсы между Пермью и столицей Узбекистана. Планируется выполнять по семь авиарейсов в неделю.