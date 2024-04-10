РФС ищет соперников для сборной России на октябрьскую паузу

РФС не смог договориться с Пакистаном о проведении товарищеской встречи. Свой последний на данный момент матч российские футболисты провели в начале прошлого месяца против команды Вьетнама.

Российский футбольный союз продолжает искать соперников для сборной России на ближайшую паузу на матчи национальных команд.

Несколько дней назад стало известно, что РФС вел переговоры о проведении игры со сборной Пакистана, однако достичь договоренности с футбольной федерацией этой страны не удалось.

Таким образом, пока неизвестно, с кем сыграют подопечные Валерия Карпина во время октябрьской паузы, которая продлится с 7-го по 15-е число.

Напомним, свою последнюю на данный момент игру сборная России провела против Вьетнама. Встреча состоялась 5 сентября в Ханое и завершилась уверенной победой российской команды со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что в ближайшие два года российская команда может провести встречу с командой Уругвая.