Школы проверят на защищенность от экстремизма в Дагестане

Глава Дагестана поручил за месяц проверить школы республики на защищенность от экстремизма. Он отметил, что выполняемой в настоящее время воспитательный работы недостаточно.

В течение ближайшего месяца школы Дагестана проверят на защищенность от экстремизма и терроризма. Об этом было сказано на прошедшем 1 октября совещании главы республики.

Сергей Меликов отметил, что в ходе выборочной проверки школ было установлено, что в учебных заведениях проводится недостаточная воспитательная работа в области противодействия экстремизму и терроризму.

"До ноября прошу проверить, как выполняются в муниципалитетах решения АТК в части рекомендаций по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, как организовано дополнительное образование в школах"

– руководитель региона

Он подчеркнул, что план работы с Координационным центром ДГУ в этом направлении планируется расширить.

Глава РД также призвал своих советников провести более тщательный мониторинг мер, которые принимаются в данном направлении.