Школы проверят на защищенность от экстремизма в Дагестане

В течение ближайшего месяца школы Дагестана проверят на защищенность от экстремизма и терроризма. Об этом было сказано на прошедшем 1 октября совещании главы республики.
Сергей Меликов отметил, что в ходе выборочной проверки школ было установлено, что в учебных заведениях проводится недостаточная воспитательная работа в области противодействия экстремизму и терроризму.
"До ноября прошу проверить, как выполняются в муниципалитетах решения АТК в части рекомендаций по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, как организовано дополнительное образование в школах"
– руководитель региона
Он подчеркнул, что план работы с Координационным центром ДГУ в этом направлении планируется расширить.
Глава РД также призвал своих советников провести более тщательный мониторинг мер, которые принимаются в данном направлении.