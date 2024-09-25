Вестник Кавказа

Трасса между Краснодаром и Кабардинкой может быть платной

Трасса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минтранс России заявил, что новая дорога между кубанской столицей и Кабардинкой будет построена к 2029 году. Вполне возможно, что она будет платной для некоторых видов транспорта.

Автомагистраль, соединяющую Краснодар и Кабардинку, обещают построить к 2029 году, рассказали в Минтрансе РФ.

Протяженность дороги составит более 100 км. Она пройдет через Абинск и станицу Шапсугская.

Сейчас специалисты занимаются разработкой проекта. Вопрос доли федерального финансирования активно обсуждается. Со слов Минтранса, она может превышать 50%. Также есть вероятность, что новая магистраль будет платной.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1105 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Кометы&quot; в октябре не будут заходить в Новороссийск

"Кометы" в октябре не будут заходить в Новороссийск

Школы Краснодара утеплились перед зимними холодами

Школы Краснодара утеплились перед зимними холодами

Летняя засуха взвинтит цены на подсолнечное масло

Летняя засуха взвинтит цены на подсолнечное масло

В Абхазию по &quot;единому&quot; билету: турпоток превысил 5 тыс человек

В Абхазию по "единому" билету: турпоток превысил 5 тыс человек

Анапа побила температурный рекорд 30 сентября

Анапа побила температурный рекорд 30 сентября

На Кубань идет непогода

На Кубань идет непогода

Белореченский полигон на Кубани реконструируют за 1,25 млрд рублей

Белореченский полигон на Кубани реконструируют за 1,25 млрд рублей

На Кубани заложили гигантский вишневый сад

На Кубани заложили гигантский вишневый сад

В Краснодаре пылает пожар на складе деревянных изделий

В Краснодаре пылает пожар на складе деревянных изделий

Две &quot;скорые&quot; и автобус столкнулись в Краснодаре

Две "скорые" и автобус столкнулись в Краснодаре

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы