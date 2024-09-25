Трасса между Краснодаром и Кабардинкой может быть платной

Минтранс России заявил, что новая дорога между кубанской столицей и Кабардинкой будет построена к 2029 году. Вполне возможно, что она будет платной для некоторых видов транспорта.

Автомагистраль, соединяющую Краснодар и Кабардинку, обещают построить к 2029 году, рассказали в Минтрансе РФ.

Протяженность дороги составит более 100 км. Она пройдет через Абинск и станицу Шапсугская.

Сейчас специалисты занимаются разработкой проекта. Вопрос доли федерального финансирования активно обсуждается. Со слов Минтранса, она может превышать 50%. Также есть вероятность, что новая магистраль будет платной.