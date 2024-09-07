Вестник Кавказа

Россияне стали чаще пользоваться поездами дальнего следования

Россияне стали чаще пользоваться поездами дальнего следования
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Российских железных дорогах подсчитали статистику и выявили, что пассажиропоток на линиях дальнего следования увеличился на 5% в сравнении с предыдущим годом. Рост замечен и на пригородных направлениях.

Железнодорожные перевозки в дальнем следовании стали популярнее среди россиян. Рост с января по сентябрь составил 5,3% в сравнении с прошлогодним периодом. За это время было перевезено почти 100 млн пассажиров, передали в РЖД.

За один сентябрь Российские железные дороги перевезли 10,7 млн человек, что на 1,4% больше, чем в прошлом году.

Пассажирские перевозки РЖД выросли не только в дальнем следовании, но и на пригородных направлениях. Их число увеличилось на 6%.

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