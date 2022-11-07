Белореченский полигон на Кубани реконструируют за 1,25 млрд рублей

Коммунальные службы Кубани реконструируют Белореченский полигон ТКО, который уже не справляется с переработкой поступающих на него твердых бытовых отходов – это обойдется в 1,25 млрд рублей.

В пресс-службе министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края сегодня назвали стоимость реконструкции Белореченского мусорного полигона – она составит 1,25 млрд рублей, а заработает обновленный объект уже в конце текущего 2024 года, пишут "Ведомости Юг".

"В совокупности с запущенной в августе 2024 г. мусоросортировочной линией в Сочи это позволит достигать целевых показателей по обработке, утилизации и размещению отходов, установленных национальным проектом "Экология""

- министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края

Увеличить мощность предприятия позволят новая линия компостирования пищевых отходов и очистные сооружения, что касается отходов, не подлежащих утилизации, для их размещения будет создана специальная карта.

Белореченский полигон работает с твердыми коммунальными отходами из четырех районов края и города Сочи, однако давно требует реконструкции и расширения, поэтому и было принято такое решение.

(ТКО) из Апшеронского, Белореченского, Горячеключевского, Туапсинского районов и городов Сочи и Горячий Ключ. В связи с его перегруженностью региональные власти приняли решение о реконструкции и расширении объекта, отмечает издание.

Сейчас полигон временно закрыт.