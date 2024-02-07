Ураган снес десятки крыш в Грузии

Более 20 домов в Имерети пострадали из-за разрушительного урагана на западе Грузии. Ущерб оценили в 600 тыс лари.
Ураганный ветер нанес дорогостоящие повреждения населенным пунктам региона Имерети в Грузии. Ущерб составил порядка 600 тыс лари (19,9 млн рублей), рассказал глава муниципалитета Ткибули Давид Черкезишвили.
«По данным на сегодняшний день ущерб достигает 600 тысяч лари. В кратчайшие сроки и в срочном порядке подготавливается соответствующая документация»
- Давид Черкезишвили
Накануне из-за сильного ветра 23 зданий потеряли крыши, из них 15 – многоквартирные дома. Также стихия повредила линии подачи электроэнергии и лишила света несколько населенных пунктов Цхалтубского района.
В скором времени начнутся восстановительные работы.