В Ставрополе станет еще ярче

Работы по установке современных фонарей закончились в Ставрополе. Светильники появились возле многоквартирных домов. Построено около 900 м сетей освещения.
Ставропольский мэр Иван Ульянченко в своем телеграм-канале сообщил об установке новых современных светодиодных фонарей в краевой столице.
Глава города заявил, что 90 светильников появились возле многоквартирных домов по улицам Льва Толстого, Михаила Морозова и Ленина.
Отмечается, что всего специалистами было построено порядка 900 м сетей освещения.