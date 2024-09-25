Вестник Кавказа

В Ставрополе станет еще ярче

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© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Работы по установке современных фонарей закончились в Ставрополе. Светильники появились возле многоквартирных домов. Построено около 900 м сетей освещения.

Ставропольский мэр Иван Ульянченко в своем телеграм-канале сообщил об установке новых современных светодиодных фонарей в краевой столице.

Глава города заявил, что 90 светильников появились возле многоквартирных домов по улицам Льва Толстого, Михаила Морозова и Ленина.

Отмечается, что всего специалистами было построено порядка 900 м сетей освещения.

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