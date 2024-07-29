Вестник Кавказа

Ставропольские заказники очистили от мусора

Ставропольские заказники очистили от мусора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристы, активно посещающие заказники и памятники природы Ставрополья, оставляют после себя горы мусора, показали субботники, которые провели здесь в сентябре экологические активисты.

Почти 1,5 т мусора – таков "улов" экоактивистов, которые провели несколько субботников в заказниках и в районах памятников природы Ставропольского края в сентябре, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

"На основании распоряжения губернатора Ставропольского края в рамках ежегодной акции "Сохраним природу Ставрополья" активисты поработали на территории двух памятников природы и девяти заказников. В общей сложности убрано свыше 1427 кг мусора"

- Минэкологии Ставрополья

Организовали экоакции сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий, к ним подключились активисты общественных природоохранных организаций, а также работники местных администраций, казаки, школьники, молодежь и коллектив министерства труда и соцзащиты населения, передает "Интерфакс".

Основными зонами работы экологов стали Русский лес в Ставрополе, а также природный заказник "Новотроицкий" в Изобильненском округе края, добавили в министерстве.

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