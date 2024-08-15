Вестник Кавказа

Ессентуки частично останутся без воды

Ессентуки частично останутся без воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ессентуках в четверг, 3 октября, планируется ремонт водовода на пересечении улиц Железноводская и Орджоникидзе. Ограничение водоснабжения затронет 750 абонентов

Часть Ессентуков 3 октября столкнется с временным ограничением подачи воды.

«Полностью подача воды будет приостановлена на участке улицы Орджоникидзе от Октябрьской до Пятигорской»

– пресс-служба администрации

Ограничение водоснабжения в Ессентуках связано с запланированными профилактическими работами на водопроводных сетях. Подобные меры необходимы для поддержания функционирования системы на должном уровне.

Систематическое проведение профилактических работ позволяет минимизировать риски и продлить срок службы водопроводной сети.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
640 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Где отдохнуть осенью в России: недорогие и популярные направления

Где отдохнуть осенью в России: недорогие и популярные направления

Благоустройство нижней части лечебного парка в Ессентуках завершено

Благоустройство нижней части лечебного парка в Ессентуках завершено

&quot;Бештау&quot; до конца года запустит два радиозавода в Ростове и Ессентуках

"Бештау" до конца года запустит два радиозавода в Ростове и Ессентуках

Ставрополье тряхнуло на 3,4

Ставрополье тряхнуло на 3,4

Воду отключат в Ессентуках во вторник

Воду отключат в Ессентуках во вторник

Селфи-киоски установили в центре Ессентуков

Селфи-киоски установили в центре Ессентуков

Первый казачий кадетский корпус через год откроется в СКФО

Первый казачий кадетский корпус через год откроется в СКФО

Воду отключили почти в 20 санаториях в Ессентуках

Воду отключили почти в 20 санаториях в Ессентуках

Санатории Ессентуков готовят программы для детей

Санатории Ессентуков готовят программы для детей

Ессентуки могут собрать 180 млн рублей туристического налога

Ессентуки могут собрать 180 млн рублей туристического налога

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы