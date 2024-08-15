Ессентуки частично останутся без воды

В Ессентуках в четверг, 3 октября, планируется ремонт водовода на пересечении улиц Железноводская и Орджоникидзе. Ограничение водоснабжения затронет 750 абонентов
Часть Ессентуков 3 октября столкнется с временным ограничением подачи воды.
«Полностью подача воды будет приостановлена на участке улицы Орджоникидзе от Октябрьской до Пятигорской»
– пресс-служба администрации
Ограничение водоснабжения в Ессентуках связано с запланированными профилактическими работами на водопроводных сетях. Подобные меры необходимы для поддержания функционирования системы на должном уровне.
Систематическое проведение профилактических работ позволяет минимизировать риски и продлить срок службы водопроводной сети.