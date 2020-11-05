Вестник Кавказа

Воды нет в семи селах Минеральных вод

Воды нет в семи селах Минеральных вод
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авария на водопроводе стала причиной отключения воды в нескольких пунктах в Минводах. Ремонтные работы уже ведутся, сообщает Ставрополькрайводоканал – они завершатся в ближайшее время.

Магистральный водопровод оказался поврежден в Минеральных водах, подробности сообщает Ставрополькрайводоканал.

ЧП случилось на водоводе Прикумского участка. Аварийная бригада находится на месте с 16.00 мск. Планируется, что ремонт удастся завершить к семи часам вечера.

Пока из-за аварии нет воды у 1812 абонентов. Отрезаны от водоснабжения больница и школа, а также три детских сада.

"Временно ограничена подача воды в поселок Мирный (74 абонента), села Долина (123), Дунаевка (251), Еруслановка (72), Орбельяновка (482), Прикумское (691), Успеновка (119)"

– Ставрополькрайводоканал

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