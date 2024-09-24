ЦАХАЛ пообещал сделать все необходимое для защиты граждан Израиля

Израильские военные готовы сделать все необходимое, чтобы защитить своих граждан. В ЦАХАЛ просят население следовать их инструкциям.

Армия обороны Израиля примет все необходимые меры для защиты своих граждан. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

"Вам приказано сохранять бдительность и точно следовать инструкциям Командования тыла... ЦАХАЛ делает и будет делать все необходимое для защиты мирных жителей Государства Израиль"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Около получаса назад Иран выпустил в направлении еврейского государства сотник ракет.