Вестник Кавказа

Мераб Двалишвили отдаст миллион на благотворительность

Мераб Двалишвили отдаст миллион на благотворительность
© Фото: соцсети Мераба Двалишвили
Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили, недавно ставший чемпионом UFC в легчайшем весе, пожертвует подаренный ему правительством Грузии миллион лари на благотворительность.

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили направит на благотворительность деньги, подаренные ему грузинскими властями, об этом он сам рассказал сегодня.

Двалишвили приехал в Тбилиси накануне и был встречен с ликованием. Сегодня глава правительства Ираклий Кобахидзе заявил, что руководство страны выделит Мерабу и еще одному чемпиону промоушена Илье Топурия по миллиону лари, что составляет около $370 тыс.

В ходе пресс-конференции Двалишвили признался, что не ожидал такого сюрприза. Боец напомнил, что бойцы MMA, будучи профессиональными спортсменами, не получают помощи от государства, а идут к победам, опираясь только на свои силы. Он также выразил благодарность за подарок от официального Тбилиси.

"Деньги я направлю на благотворительность, развитие грузинского спорта и ММА в Грузии"

– Двалишвили

Напомним, легчайшевес Двалишвили завоевал титул чемпиона UFC две недели назад. В схватке ему противостоял защищавший чемпионский пояс американец Шон О'Мэлли. Боцы сражались на протяжении всех пяти раундов. Судьи единогласно присудили победу Мерабу.

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