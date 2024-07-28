Главврач Карачаевской больницы попал в реанимацию

Минувшей ночью с пулевым ранением в тяжелом состоянии в больнице оказался главврач лечебного учреждения – он попал в реанимацию после того, как в него стреляли на улице города.

Главврача Карачаевской больницы в Карачаево-Черкесии минувшей ночью госпитализировали в реанимацию с ранением после того, как в него стреляли на улице, сообщает Telegram-канал "Сапа Кавказ".

"Стрельба произошла вечером в Карачаевске на улице Хетагурова. По данным канала, во время происшествия пострадал 34-летний главврач Карачаевской центральной городской и районной больницы"

- "Сапа Кавказ"

Во врача стреляли целенаправленно, причем стрелявший целился в сердце – это показывает и характер ранений: у него задето левое легкое и сломана плечевая кость.

Как пишет Telegram-канал Mash Gor, речь идет о Динисламе Айдинове – как утверждают очевидцы, в него стреляли двое в масках. Раненый потерял много крови, но его жизни ничего не угрожает.

Врачи оценивают его состояние после проведенной экстренной операции как стабильно тяжелое.