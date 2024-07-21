Самолет упал в Карачаево-Черкесии, есть жертва

В Карачаево-Черкесии упал легкомоторный самолет. Один человек погиб, один был госпитализирован. По факту проводится проверка.

К гибели человека привело падения легкомоторного самолета в Карачаево-Черкесии, информируют региональные спасатели, отмечая, что еще один находившиеся в самолете человек получил травмы. Он госпитализирован и сейчас находится в местной больнице.

«Поступила информация о том, что на территории Малокарачаевского района вблизи населенного пункта Красный Курган произошло падение легкомоторного самолета. На борту находились два человека, один из них погиб»

– пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сейчас на месте провождают работать специалисты, устанавливаются все обстоятельства случившегося.