Вестник Кавказа

Самолет упал в Карачаево-Черкесии, есть жертва

Самолет упал в Карачаево-Черкесии, есть жертва
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карачаево-Черкесии упал легкомоторный самолет. Один человек погиб, один был госпитализирован. По факту проводится проверка.

К гибели человека привело падения легкомоторного самолета в Карачаево-Черкесии, информируют региональные спасатели, отмечая, что еще один находившиеся в самолете человек получил травмы. Он госпитализирован и сейчас находится в местной больнице.

 «Поступила информация о том, что на территории Малокарачаевского района вблизи населенного пункта Красный Курган произошло падение легкомоторного самолета. На борту находились два человека, один из них погиб»

– пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сейчас на месте провождают работать специалисты, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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