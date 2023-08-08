Вестник Кавказа

Азербайджан получит $47 млн на цифровизацию железных дорог

Азербайджан получит $47 млн на цифровизацию железных дорог
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан получит от Азиатского банка развития кредит на модернизацию железнодорожной сети страны. Средства позволят стране закрепить статус важного связующего звена экономик Азии и Европы.

Азиатский банк развития выделил Азербайджану  $47 млн на модернизацию железных дорог. 

Средства будут направлены на повышение безопасности и надежности железных дорог страны. Финансовая поддержка призвана обеспечить улучшение качества управления транспортной сетью. Планируется, что кредит также будет направлен на повышение качества работы с цифровыми данными пассажиров. 

"Модернизированная и цифровая железнодорожная система будет поддерживать ключевую роль Азербайджана в соединении экономик Восточной и Центральной Азии с Кавказом и Европой. Мы рады поддержать эту инициативу, которая поможет Азербайджану максимально раскрыть свой мощный потенциал как торгового и связующего хаба"

– генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков 

Отметим, что за последние 25 лет Азиатский банк развития выделил Азербайджану более $5 млрд на развитие различных секторов экономики. 


 

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