Ставрополь прирастет велодорожкой в 1,5 км

В Ставрополе проложат 1,5 км велодорожки в 204 квартале. Работы идут на улице Мимоз от Чехова до Серова и на улице Серова от Мимоз до Достоевского.

Ставрополь активно развивает инфраструктуру, уделяя особое внимание созданию удобных маршрутов для велосипедистов. В ближайшее время в 204 квартале будет проложено 1,5 км велодорожки, что станет важным шагом в улучшении городской транспортной сети.

«Общая протяженность новой велодорожки вместе с участком улицы Серова от Мимоз до Достоевского, где сейчас завершаются аналогичные работы, достигнет 1,5 километра»

– сообщили в администрации Ставрополя

Уточняется, что основной задачей является создание безопасной и удобной инфраструктуры для велосипедистов. Велодорожка будет находиться на улицах Мимоз и Серова, что позволит соединить несколько районов города и повысить доступность для всех желающих.

Работы будут включать проектирование, укладку покрытия, организацию разметки и установку необходимых знаков. Все эти элементы необходимы для обеспечения безопасности пользователей, что особенно важно в условиях городской среды.

Создание таких дорожек не только способствует снижению автомобильного трафика, но и улучшает экологическую обстановку. Велосипеды не выделяют вредные вещества, что снижает уровень загрязнения воздуха. Кроме того, велодорожки вносят свой вклад в мелкие перемены в привычках людей: они способствуют увеличению числа тех, кто предпочитает перемещаться на велосипеде, а не на автомобиле.