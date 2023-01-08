Вестник Кавказа

Сквер с 200-метровой велодорожкой открылся в Сунже

Сквер с 200-метровой велодорожкой открылся в Сунже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ингушской Сунже открыли новый сквер с велодорожкой протяженностью 200 метров и стелой. Ранее проект сквера стал лидером во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства.

В Сунже открылся сквер, оборудованный зонами для активного отдыха. Так, уникальность этого сквера заключается в том, что здесь есть 200-метровая велодорожка, которая заинтересует как профессиональных велосипедистов, так и просто любителей активного образа жизни.

Кроме того, на территории сквера установлена стилизованная стела с надписью «100 лет», которая напоминает жителям о юбилее города.

«Новый сквер для наших жителей открылся в Сунже к 100-летию ингушской государственности. Место для досуга украшает памятная стела, посвященная юбилейной дате, которую мы отмечаем в этом году»

 – глава региона Махмуд-Али Калиматов

Ранее проект создания сквера был выбран жителями города в рамках онлайн-голосования.

 

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