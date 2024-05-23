Сотня километров пешеходных троп и веломаршрутов ждут туристов в Сочи

Новые пешеходные тропы и велодорожки появятся в этом сезоне в Сочи. Общая протяженность маршрутов составит порядка 150 км.

В Сочи появятся новые пешеходные тропы и веломаршруты в предстоящем летнем сезоне. Информацию об этом опубликовала администрация курорта в своем telegram-канале.

Сообщается, что общая протяженность дорожек для туристов составит 150 км. При этом, каждый путешественник сможет выбрать маршрут определенной сложности.

"Сеть пешеходных и велосипедных маршрутов, благоустроенных по современным экологическим стандартам для любителей активного отдыха, включает 150 километров троп различной сложности, в том числе семейных. Они затрагивают территории Сочинского национального парка, Кавказского заповедника и трех горных курортов"

– администрация Сочи

По данным пресс-службы сочинской администрации, на курорте "Роза Хутор" появится почти три сотни троп для пеших прогулок. Одна из новинок этого сезона – дорога к парку альпак.

Запустить в работу тропы планируется постепенно.

Кроме этого, на курорте продолжат действовать горные дорожки для велосипедистов.

Также на курорте "Красная Поляна" заработают две пешие тропы. Одна из них будет вести к заброшенной бугельной станции, вторая к буковому лесу.

Уточняется, что посетить пешие и веломаршруты можно до ноября.