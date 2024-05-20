В Сочи 1 июня откроется крупнейший пляжный комплекс "Ривьера"

Пляжный комплекс для семейного отдыха "Ривьера" откроется в Сочи 1 июня.
Комплекс включает несколько пляжей: "Ривьера", "Звездный" и "Остров". Новый туристический объект протянется на 450 метров на побережье.
"Ривьера" - не только пляжная, но и зеленая территория с современным освещением, зонами отдыха, скамейками, детскими площадками.
"Особое внимание уделено субтропическому озеленению и его подсветке в вечернее время, установке малых архитектурных форм. Проект также включает создание теневых аэрариев и тематических зон с мягким покрытием для игр со скакалкой, специализированным оборудованием для настольного тенниса, водными аттракционами"
– администрация Сочи
Комплекс создавался по запросам местных жителей, но будет востребован и среди многочисленных туристов. Летом "Ривьера" будет проводить мероприятия для детей, приглашать аниматоров. Пляжная территория почти готова к приему гостей.
"Предусмотрены новые душевые, раздевалки, спасательные вышки, общественные туалеты, медицинский пункт. Для обеспечения безопасности отдыхающих заключен договор с охранным предприятием, установлены камеры наружного видеонаблюдения и ячейки для хранения малогабаритных личных вещей"
– администрация Сочи