Вестник Кавказа

В Сочи 1 июня откроется крупнейший пляжный комплекс "Ривьера"

Кипр
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
Летний сезон в Сочи стартует с яркого открытия. Крупнейший семейный пляжный комплекс "Ривьера" будет открыт 1 июня на морском побережье.

Пляжный комплекс для семейного отдыха "Ривьера" откроется в Сочи 1 июня.

Комплекс включает несколько пляжей: "Ривьера", "Звездный" и "Остров". Новый туристический объект протянется на 450 метров на побережье.

"Ривьера" - не только пляжная, но и зеленая территория с современным освещением, зонами отдыха, скамейками, детскими площадками.

"Особое внимание уделено субтропическому озеленению и его подсветке в вечернее время, установке малых архитектурных форм. Проект также включает создание теневых аэрариев и тематических зон с мягким покрытием для игр со скакалкой, специализированным оборудованием для настольного тенниса, водными аттракционами"

– администрация Сочи

Комплекс создавался по запросам местных жителей, но будет востребован и среди многочисленных туристов. Летом "Ривьера" будет проводить мероприятия для детей, приглашать аниматоров. Пляжная территория почти готова к приему гостей.

"Предусмотрены новые душевые, раздевалки, спасательные вышки, общественные туалеты, медицинский пункт. Для обеспечения безопасности отдыхающих заключен договор с охранным предприятием, установлены камеры наружного видеонаблюдения и ячейки для хранения малогабаритных личных вещей"

– администрация Сочи

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
3175 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Семь новых рейсов из Баку открывает летом аэропорт Гейдар Алиев

Семь новых рейсов из Баку открывает летом аэропорт Гейдар Алиев

Курорт &quot;Архыз&quot; обогнал &quot;Красную Поляну&quot; по турпотоку

Курорт "Архыз" обогнал "Красную Поляну" по турпотоку

Жители Югры смогут отдохнуть в Сочи

Жители Югры смогут отдохнуть в Сочи

Санатории Сочи приняли первых пострадавших в &quot;Крокусе&quot;

Санатории Сочи приняли первых пострадавших в "Крокусе"

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы