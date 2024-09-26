Вестник Кавказа

Между Нальчиком и Санкт-Петербургом восстановят прямое авиасообщение

Между Нальчиком и Санкт-Петербургом восстановят прямое авиасообщение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители Кабардино-Балкарии в ноябре смогут отправиться в Северную столицу на самолете прямым рейсом. Первый полет состоится 3 ноября.

Авиакомпания "Россия" в ноябре вернет в расписание прямые перелеты между Санкт-Петербургом и Нальчиком. Сменить горные пейзажи на разводные мосты можно будет всего за три часа.   

Жители Кабардино-Балкарии смогут вылететь в город на Неве два раза в неделю: в пятницу и воскресенье. 

Напомним, что Международный аэропорт Нальчика был открыт в 1945 году. Годовой пассажиропоток составляет чуть более 300 тыс чел.

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