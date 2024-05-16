Вестник Кавказа

Путин поздравил Си Цзиньпина с Днем образования КНР

Си Цзиньпин и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР. Он отметил, что Москва дорожит дружественными отношениями с Пекином.

Российский лидер Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю Дня образования Китайской Народной Республики.

В письме, опубликованном на сайте Кремля, Путин отметил, что страна встречает 75-летие впечатляющими успехами в экономическом, социальном и научно-техническом развитии.

Он подчеркнул, что под руководством Си Цзиньпина Китай успешно укрепляет позиции на международной арене и играет ключевую роль в решении актуальных проблем в мире.

Президент заявил, что Москва дорожит дружественными и добрососедскими связями с Пекином. Глава государства добавил, что большое имеет взаимодействие в рамках БРИКС, ШОС, ООН.

«Несмотря на непростую международную обстановку, за последнее время нам удалось добиться качественного роста объемов торговли, реализовать немало масштабных двусторонних проектов»

- Владимир Путин

Путин выразил уверенность, что Москва и Пекин продолжат работу ради упрочения отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

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