Школы Краснодара утеплились перед зимними холодами

Скоро наступит отопительный сезон. Все образовательные учреждения Краснодара к нему уже готовы. Об этом заявил мэр города.

В Краснодаре все детские сады и школы подготовлены к отопительному сезону, рассказал мэр города Евгений Наумов.

Теплосети и котлы образовательных учреждений уже были проверены специалистами. Им осталось проверить до этого не эксплуатируемую технику, чтобы с наступлением холодов ее не пришлось чинить. Соответствующее поручение выпустил Евгений Наумов.

Он добавил, что жилые дома почти полностью подготовлены к зиме. В некоторых из них продолжают проверять работу систем отопления. Помимо этого, продолжается строительство новой котельной No27. Ее появление разгрузит другую котельную, которая обеспечивает теплом сразу три краснодарских микрорайона.