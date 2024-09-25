Вестник Кавказа

Школы Краснодара утеплились перед зимними холодами

Школы Краснодара утеплились перед зимними холодами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Скоро наступит отопительный сезон. Все образовательные учреждения Краснодара к нему уже готовы. Об этом заявил мэр города.

В Краснодаре все детские сады и школы подготовлены к отопительному сезону, рассказал мэр города Евгений Наумов.

Теплосети и котлы образовательных учреждений уже были проверены специалистами. Им осталось проверить до этого не эксплуатируемую технику, чтобы с наступлением холодов ее не пришлось чинить. Соответствующее поручение выпустил Евгений Наумов.

Он добавил, что жилые дома почти полностью подготовлены к зиме. В некоторых из них продолжают проверять работу систем отопления. Помимо этого, продолжается строительство новой котельной No27. Ее появление разгрузит другую котельную, которая обеспечивает теплом сразу три краснодарских микрорайона.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
985 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Кометы&quot; в октябре не будут заходить в Новороссийск

"Кометы" в октябре не будут заходить в Новороссийск

Трасса между Краснодаром и Кабардинкой может быть платной

Трасса между Краснодаром и Кабардинкой может быть платной

Летняя засуха взвинтит цены на подсолнечное масло

Летняя засуха взвинтит цены на подсолнечное масло

В Абхазию по &quot;единому&quot; билету: турпоток превысил 5 тыс человек

В Абхазию по "единому" билету: турпоток превысил 5 тыс человек

Анапа побила температурный рекорд 30 сентября

Анапа побила температурный рекорд 30 сентября

На Кубань идет непогода

На Кубань идет непогода

Белореченский полигон на Кубани реконструируют за 1,25 млрд рублей

Белореченский полигон на Кубани реконструируют за 1,25 млрд рублей

На Кубани заложили гигантский вишневый сад

На Кубани заложили гигантский вишневый сад

В Краснодаре пылает пожар на складе деревянных изделий

В Краснодаре пылает пожар на складе деревянных изделий

Две &quot;скорые&quot; и автобус столкнулись в Краснодаре

Две "скорые" и автобус столкнулись в Краснодаре

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы