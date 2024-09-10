Туристы из России застряли на горе в Абхазии и были спасены

Сотрудники МЧС Абхазии вызволили двух российских туристов, застрявших на склоне горы в Новом Афоне. Подробности рассказали в ведомстве.

Двое туристов из России застряли на Иверской горе в Новом Афоне. Их успешно спасли сотрудники МЧС Абхазии, передали в ведомстве.

Происшествие случилось накануне вечером. Около 19:40 спасателям поступило сообщение о бедствии. Выяснилось, что туристы хотели попасть в крепость Анакопия в Новом Афоне. Туда они решили подняться по крутому склону горы со стороны села Анхуа. Не рассчитав свои силы, они застряли в густых кустах.

На помощь выехал поисково-спасательный отряд и вызволил бедных путешественников. Благодаря им, россияне остались целы и невредимы.