Вестник Кавказа

На Кубани заложили гигантский вишневый сад

На Кубани заложили гигантский вишневый сад
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже в 2025 году в российских магазинах появится множество вишни родом из Кубани – ее вырастят в новом саду интенсивного типа площадью в 100 гектаров и будут хранить в собственных холодильниках.

В Краснодарском крае заложен новый вишневый сад – он занимает площадь в 100 га, который высадила "Южная плодоовощная компания", занимающаяся выращиванием фруктов и ягод в регионе, сообщило агентство инвестиционного развития региона.

Сад гигантский по территории, но самое интересное – первый промышленный урожай вкуснейшей ягоды он даст уже в 2025 году, поскольку заложен как питомник интенсивного типа, передает "Интерфакс".

Продуманы и уже заработали фруктохранилища для его хранения, оборудованные всем необходимым для фасовки и заморозки ягоды, а в скором времени будет построен и холодильный цех, в котором продукция сможет храниться длительное время.

Одно из фруктохранилищ компании уже работает с 2020 года, его мощность – 5 тыс т фруктов.

Новый проект – это серьезные перспективы не только для садоводов, но и для развития региона, он открывает новые возможности для переработки и экспорта продукции, отметили в агентстве.

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