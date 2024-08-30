Вестник Кавказа

Казахстанский Туркестан возглавил Азимбек Пазылбекулы

Казахстанский Туркестан возглавил Азимбек Пазылбекулы
© Фото: акимат Туркестанской области
В Казахстане новое назначение: акимат города Туркестана возглавил Азимбек Пазылбекулы, ранее занимавший пост заместителя председателя Комитета строительства и ЖКХ Мининдустрии и инфраструктурного развития страны.

Акимат казахстанского областного центра Туркестана, объявленного духовной столицей тюркского мира и претендующего в связи с этим на особый статус, возглавил новый аким Азимбек Пазылбекулы, кандидатуру которого согласовали с администрацией президента и депутатами городского маслихата.

Азимбек Пазылбекулы родился в 1991 году в Жанакорганском районе Кызылординской области. Ранее занимал должность заместителя председателя Комитета строительства и ЖКХ Мининдустрии и инфраструктурного развития, передает Sputnik Казахстан.

Нового главу города руководству областного центра представил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

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