Казахстанский Туркестан возглавил Азимбек Пазылбекулы

В Казахстане новое назначение: акимат города Туркестана возглавил Азимбек Пазылбекулы, ранее занимавший пост заместителя председателя Комитета строительства и ЖКХ Мининдустрии и инфраструктурного развития страны.

Акимат казахстанского областного центра Туркестана, объявленного духовной столицей тюркского мира и претендующего в связи с этим на особый статус, возглавил новый аким Азимбек Пазылбекулы, кандидатуру которого согласовали с администрацией президента и депутатами городского маслихата.

Азимбек Пазылбекулы родился в 1991 году в Жанакорганском районе Кызылординской области. Ранее занимал должность заместителя председателя Комитета строительства и ЖКХ Мининдустрии и инфраструктурного развития, передает Sputnik Казахстан.

Нового главу города руководству областного центра представил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.