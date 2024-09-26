Иран «пересек красную линию» – МИД Израиля

Глава МИД Израиля отметил, что весь свободный мир должен поддержать Израиль. Это нужно, чтобы остановить иранскую ось зла.
Шеф израильской дипломатии заявил о том, что Тегеран пересек «красную линию», проведя массированную ракетную атаку на Израиль.
По его словам, на сторону еврейского государства должен стать весь «свободный мир».
«Сегодня режим аятолл пересек красную линию, и Государство Израиль не будет молчать перед лицом жестокой атаки Ирана на наших граждан. Весь свободный мир должен поддержать Израиль, чтобы остановить иранскую ось зла, пока еще не поздно»
– Исраэль Кац
Напомним, что в результате сегодняшней атаки Иран выпустил по территории еврейского государства порядка 500 ракет. Жертв нет, два жителя Тель-Авива получили легкие травмы.