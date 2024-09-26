Вестник Кавказа

Иран «пересек красную линию» – МИД Израиля

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Израиля отметил, что весь свободный мир должен поддержать Израиль. Это нужно, чтобы остановить иранскую ось зла.

Шеф израильской дипломатии заявил о том, что Тегеран пересек «красную линию», проведя массированную ракетную атаку на Израиль.

По его словам, на сторону еврейского государства должен стать весь «свободный мир».

«Сегодня режим аятолл пересек красную линию, и Государство Израиль не будет молчать перед лицом жестокой атаки Ирана на наших граждан. Весь свободный мир должен поддержать Израиль, чтобы остановить иранскую ось зла, пока еще не поздно»

– Исраэль Кац

Напомним, что в результате сегодняшней атаки Иран выпустил по территории еврейского государства порядка 500 ракет. Жертв нет, два жителя Тель-Авива получили легкие травмы.

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