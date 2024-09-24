Вестник Кавказа

Еще один командир "Хезболлы" ликвидирован

Еще один командир "Хезболлы" ликвидирован
© Фото: сайт ЦАХАЛ
В Тель-Авиве сообщили о ликвидации еще одного командира "Хезболлы". Он занимался продвижением террористических замыслов против Израиля.

Еще один командир ливанского шиитского движения "Хезболла" уничтожен, сообщает пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

Убитым оказался Набиль Каук, который отвечал за подразделение превентивной безопасности. Он также был членом центрального совета движения.

Помимо этого, Каук непосредственно занимался продвижением террористических замыслов против Израиля. Командир считался близким к верхушке "Хезболлы".

Напомним, в субботу стало известно о гибели лидера шиитского движения Хасана Насруллы. Он был убит в результате ракетных ударов Израиля по Бейруту.

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