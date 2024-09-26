Вестник Кавказа

Ставропольский край привлек 6 млн туристов

Ставропольский край привлек 6 млн туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставрополье продолжает оставаться популярным направлением для туризма. Туристический поток в этом году вырос на 300 тыс человек.

Минтуризма Ставропольского края опубликовало данные о количестве туристов за прошедший год в регионе. Статистика зафиксировала около 6 млн любителей активного отдыха, которые выбрали этот южный регион для своего отпуска. 

"Облик курортных городов меняется — обновляются заброшенные здания, строятся новые объекты размещения, а качество обслуживания заметно улучшается. Все это способствует привлечению все большего числа отдыхать в наш край" 

  — министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов.

Только за летний период Ставрополье посетили около 3 млн туристов. Власти ожидают, что через шесть лет любоваться на горы Кавказа и купаться в термальных источниках будут более 10 млн человек.

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