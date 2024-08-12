Вестник Кавказа

Во Владикавказе открыли новое здание республиканского телевидения

Во Владикавказе открыли новое здание республиканского телевидения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии открыли здания республиканского филиала Телерадиосети России. Это позволит улучшить качество телерадиовещания в республике.

Руководитель республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло открыл здание филиала РТРС во Владикавказе, сообщают республиканские СМИ. 

Сообщается, что новое здание, которое возводили в течение двух лет, позволит улучшить качество работы телекоммуникаций в Северной Осетии. Постройка рассчитана на 80 сотрудников, а его общая площадь превышает 1,5 тыс кв м. Сейчас жителям республики доступны 20 цифровых телеканалов и FM-радиостанций. 

Также планируется открытие телебашни. Ее закончили возводить в этом году. Сооружение высотой 210 м построено с учетом горной специфики местности и отличается повышенной сейсмоустойчивостью. Возведение объекта началось в 2018 году. После ввода в эксплуатацию сооружение должно стать вторым по высоте объектом телерадиовещания в стране после Останкинской телебашни в Москве. 

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