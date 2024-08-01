Вестник Кавказа

Северная Осетия отремонтирует дороги за 14 млрд рублей

Северная Осетия отремонтирует дороги за 14 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии в ближайшие два года приведут в порядок автодороги. На эти цели планируется выделить 14,2 млрд рублей.

Дороги Северной Осетии станут лучше в рамках программы "Развитие дорожной инфраструктуры".

"Это новая дорожная карта, которая включает масштабные мероприятия по ремонту, реконструкции и содержанию дорог нашей республики. До 2026 года в рамках программы предусмотрено 14,2 млрд рублей"

– председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев

Он уточнил, что выделенная сумма не окончательна, она может измениться, если потребуются дополнительные мероприятия. По итогу программы дорожная инфраструктура Северной Осетии будет кардинально обновлена.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1065 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

4 простых и полезных блюда кавказской кухни: как приготовить?

4 простых и полезных блюда кавказской кухни: как приготовить?

Прожиточный минимум на 2025 год существенно поднимут в Северной Осетии

Прожиточный минимум на 2025 год существенно поднимут в Северной Осетии

Верхний Ларс встал на 5 тысяч грузовиков

Верхний Ларс встал на 5 тысяч грузовиков

Спасатели избавили жителей Кизляра от двух авиабомб

Спасатели избавили жителей Кизляра от двух авиабомб

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы