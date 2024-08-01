Северная Осетия отремонтирует дороги за 14 млрд рублей

В Северной Осетии в ближайшие два года приведут в порядок автодороги. На эти цели планируется выделить 14,2 млрд рублей.

Дороги Северной Осетии станут лучше в рамках программы "Развитие дорожной инфраструктуры".

"Это новая дорожная карта, которая включает масштабные мероприятия по ремонту, реконструкции и содержанию дорог нашей республики. До 2026 года в рамках программы предусмотрено 14,2 млрд рублей"

– председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев

Он уточнил, что выделенная сумма не окончательна, она может измениться, если потребуются дополнительные мероприятия. По итогу программы дорожная инфраструктура Северной Осетии будет кардинально обновлена.