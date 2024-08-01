Прожиточный минимум на 2025 год существенно поднимут в Северной Осетии

В рамках совершенствования мер социальной поддержки в Северной Осетии увеличивают прожиточный минимум. С будущего года он будет равняться почти 16 тыс рублей.

Власти Северной Осетии сообщили о значительном повышении такого важного показателя, как прожиточный минимум, на следующий год. Подробности озвучил на заседании правительства его председатель Борис Джанаев.

По его словам, прожиточный минимум в 2025 году вырастет на 15% – это касается показателя в расчете на душу населения. В итоге он достигнет 15960 рублей.

Такое повышение Джанаев охарактеризовал как "существенное". Премьер напомнил, что на основе прожиточного минимума рассчитываются многие социальные выплаты, так что его повышение станет индексацией мер господдержки.

"Выполнение социальных гарантий – это наш приоритет"

– Борис Джанаев

С 2025 года прожиточный минимум в Северной Осетии для трудоспособного населения будет составлять 17 396 рублей. Для пенсионеров показатель рассчитан в объеме 13726 рублей. Детский прожиточный минимум определен в 15481 рублей.

Что такое прожиточный минимум?

Прожиточный минимум определяется, во-первых, как стоимость базовой потребительской корзины. При ее определении учитываются продукты, непродовольственные товары и услуги.

Для расчетов берется стоимость таких основных продуктов, как хлеб, овощи и фрукты, соль и сахар, рыба и мясо, чай, молоко и масло.

Во-вторых, при установлении прожиточного минимума берутся во внимание обязательные платежи и сборы.