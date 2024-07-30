Прожиточный минимум поднимут в Ингушетии 

В следующем году в Ингушетии предполагается увеличить прожиточный минимум на 13%, так он достигнет 16 669 рубля, сообщила региональная администрация.
Прожиточный минимум – это сумма, которая необходима для обеспечения базовых потребностей человека. При расчете этого показателя учитывается стоимость основных продуктов, товаров и услуг, необходимых для поддержания жизни.
«Таким образом, с 1 января 2025 года региональный прожиточный минимум на душу населения составит 16 669 рублей, в том числе для трудоспособного населения — 18 169 рублей, для пенсионеров – 14 335 рублей, для детей – 16 169 рублей»
– глава региона Махмуд-Али Калиматов
Состав прожиточного минимума
Прожиточный минимум включает в себя основные категории расходов, необходимых для жизни. Это включает продукты питания, также учитывается стоимость коммунальных услуг, транспорта, медицинских и других услуг, предметов личной гигиены, одежды и обуви. Расчет прожиточного минимума включает в себя мониторинг цен на товары и услуги, а также изменения в потребительских предпочтениях.