Вестник Кавказа

Прожиточный минимум поднимут в Ингушетии 

Прожиточный минимум поднимут в Ингушетии 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии в 2025 году прожиточный минимум проиндексируют на 13% до 16 669 рублей. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.    

В следующем году в Ингушетии предполагается увеличить прожиточный минимум на 13%, так он достигнет 16 669 рубля, сообщила региональная администрация. 
Прожиточный минимум – это сумма, которая необходима для обеспечения базовых потребностей человека. При расчете этого показателя учитывается стоимость основных продуктов, товаров и услуг, необходимых для поддержания жизни. 

«Таким образом, с 1 января 2025 года региональный прожиточный минимум на душу населения составит 16 669 рублей, в том числе для трудоспособного населения — 18 169 рублей, для пенсионеров – 14 335 рублей, для детей – 16 169 рублей»

– глава региона Махмуд-Али Калиматов 

Состав прожиточного минимума 

Прожиточный минимум включает в себя основные категории расходов, необходимых для жизни. Это включает продукты питания, также учитывается стоимость коммунальных услуг, транспорта, медицинских и других услуг, предметов личной гигиены, одежды и обуви. Расчет прожиточного минимума включает в себя мониторинг цен на товары и услуги, а также изменения в потребительских предпочтениях.

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