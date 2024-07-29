Вестник Кавказа

Новый IT-клуб заработал в Алагире

Новый IT-клуб заработал в Алагире
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В школе североосетинского Алагира открыли IT-клуб, в котором смогут обучаться дети из четырех районов. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

В североосетинском Алагире заработал IT-клуб. Это образовательное пространство предназначено для привлечения молодежи к изучению информационных технологий. Оно предоставит возможность обучения детям из четырех районов.

«Открыли IT-куб в школе № 2 Алагира. Это уже второй Центр цифрового развития, который начал свою работу благодаря участию в нацпроекте „Образование“. Более 400 детей будут осваивать востребованные языки программирования, робототехнику, системное администрирование. Для ребят мы подготовили рабочую зону с современным оборудованием, комфортные площадки для коллективной работы и отдыха с шахматной гостиной»

– глава Северной Осетии Сергей Меняйло

По его словам, важность создания таких центров, как IT-клуб, невозможно переоценить.

  • Во-первых, это платформа, где ученики смогут получить практические навыки, что значительно повысит их уровень конкурентоспособности на рынке труда.
  • Во-вторых, работа в IT-кубе направлена не только на получение знаний, но и на развитие умений работать в команде, решать проблемы и мыслить критически.

Создание IT-клуба в Алагире стало ответом на растущий спрос на квалифицированных специалистов в области информационных технологий.  Образование в IT-клубе будет сосредоточено на практическом обучении. Здесь предлагается широкий спектр направлений обучения, включая «Программирование роботов», «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Основы алгоритмики и логики», «Системное администрирование» и «Разработка VR/AR-приложений». Каждое из представленных направлений имеет свои уникальные характеристики и предоставляет молодым людям возможность углубиться в интересующие их сферы.

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