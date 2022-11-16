Завод по производству ноутбуков достраивают на Дону

В Ростове-на-Дону начнут производить ноутбуки. Планируется, что профильное производство запустят уже осенью 2024 года.

Российская компания "Бештау", специализирующаяся на выпуске радиоэлектроники и компьютерной техники, закончила строительство первой очереди завода полного цикла по производству ноутбуков в Ростове-на-Дону.

"У нас и в Ростове-на-Дону и в Ессентуках строительство цехов завершено, сейчас оба на стадии подключения к инженерным сетям, оборудование большей части уже закуплено, мы должны подключить, сделать разводку и эти мощности, я полагаю, в течение осени 2024 года уже будут запущены"

– соучредитель компании "Бештау электроникс" Владимир Кузнецов.

По словам руководства компаний, завод послужит развитию отечественной электронной промышленности и откроет перспективы как для самой компании, так и для всей отрасли в целом.

Далее отмечается, что появление завода по производству ноутбуков в Ростове-на-Дону имеет стратегическое значение для экономики России. Этот проект способствует сокращению зависимости от импорта компьютерной техники, увеличению производства отечественной продукции и созданию новых рабочих мест. Повышение доли российских производителей на рынке ноутбуков способствует укреплению национальной экономики и повышению конкурентоспособности страны.

Говоря о преимуществах отечественной техники стоит отметить, что производство ноутбуков в России имеет неоспоримые преимущества. Во-первых, это позволяет контролировать качество продукции на всех этапах производства и обеспечивать соответствие отечественных ноутбуков международным стандартам. Во-вторых, наличие локального производства сокращает время доставки готовой продукции до конечного потребителя и минимизирует риски возможных проблем с поставками из-за глобальных кризисов.