Консульство Армении открылось на юге Италии

Армения открыла почетное консульство в южной части Италии. Оно находится в городе Бари, расположенном на побережье Адриатического моря.

В городе Бари, который находится в южной части Италии, заработало почетное консульство Армении. Об этом сказано в заявлении итальянского посольства.

Официальная церемония открытия состоялась в минувшую субботу, 28 сентября. На мероприятии побывали посол РА в Италии, глава префектуры Бари и мэр города.

В ходе церемонии было подчеркнуто, что почетное консульство должно стать местом защиты армянских граждан в Апулии. Кроме того, оно будет стимулировать развитие взаимодействия между республикой Южного Кавказа и Апулийским регионом в науке, образовании, культуре, экономике и торговле.